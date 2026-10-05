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Царьград

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НАТО готовит план быстрой победы над Россией. Важные новости придут в понедельник

НАТО готовит план быстрой победы над Россией. Важные новости придут в понедельник

Верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич разрабатывает "теорию быстрой победы" над Россией – такую концепцию представили западные генералы.

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