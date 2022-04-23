Овечкин прервал серию из 3 игр с голами. У него 3 броска в матче с «Аризоной» за 18:20 при 6 минутах в большинстве

Александр Овечкин прервал серию из 3 игр с голами, не забив «Аризоне». Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (2:0).
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