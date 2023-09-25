Росгвардия: ОГВ(с) отмечает 24-ю годовщину образования

В Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ состоялись мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня ее образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии