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Росгвардия: ОГВ(с) отмечает 24-ю годовщину образования

Росгвардия: ОГВ(с) отмечает 24-ю годовщину образования

В Объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ состоялись мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня ее образования.

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