ФТС: несколько сотен фур стоят в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии

Несколько сотен фур во вторник, 19 марта, стоят в очереди на границе на въезд в Россию из Латвии. На сайте Федеральной таможенной службы (ФТС), по данным на утро сегодняшнего дня, на российско-латвийской границе на пункте пропуска Бурачки (Терехово) в Псковской области на въезд в нашу страну в очереди стоят 1350 грузовых автомобилей, на пункте пропуска Убылинка (Гребнево) 380 грузовиков ожидают въезда в Россию.