12 актеров и актрис, которые известны только одной ролью

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Некоторые актеры запоминаются только одной ролью, которая привела их всемирной известности. Некоторые из них продолжают блистать новыми персонажами, но мы всегда будем помнить их за участие в культовых ролях, которые ознаменовали их карьеру.

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