12 актеров и актрис, которые известны только одной ролью

Некоторые актеры запоминаются только одной ролью, которая привела их всемирной известности. Некоторые из них продолжают блистать новыми персонажами, но мы всегда будем помнить их за участие в культовых ролях, которые ознаменовали их карьеру.
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