Бандеровец Вятрович в ярости от принятого Европарламентом документа «с польскими поправками»

Европейский парламент, по сути, дал зеленый свет полякам «для нападений на украинцев». Об этом в беседе с телеведущей-экстремистской заявил депутат ВР, экс-глава Института нацпамяти бандеровец Владимир Вятрович, передает корреспондент .
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