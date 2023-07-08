Про импортозамещение в автопроме

Игорь Василевский

Афффффффтырь, ты чего так коммунистов то не любишь?? Это при них, коммунистах, тайгу костромскую выкосили под ноль?? Или заводы автозапчастей при новых властях понастроили?? И льнозаводы они, краснопузые, загубили? Вместе с селом по губернии? Ты, очевидно, в школе по ЕГЭ экзамены сдавал?? Оно и чувствуется... Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь...