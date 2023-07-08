Закон и Порядок

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Про импортозамещение в автопроме

Про импортозамещение в автопроме

Санкции стали большим благом для российской экономики. Прямо сейчас, конечно, мы страдаем, платим больше и делаем кучу лишних телодвижений, но в ходе борьбы наша промышленность перестраивается, становится здоровее и крепче.

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Комментарии
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Игорь Василевский
Афффффффтырь, ты чего так коммунистов то не любишь?? Это при них, коммунистах, тайгу костромскую выкосили под ноль?? Или заводы автозапчастей при новых властях понастроили?? И льнозаводы они, краснопузые, загубили? Вместе с селом по губернии? Ты, очевидно, в школе по ЕГЭ экзамены сдавал?? Оно и чувствуется... Не плюй в колодец, вылетит - не поймаешь...
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9 час.
Nikolia Vovchenko
Вроде бы с хорошего начал автор,а закончил как отъявленный русофоб
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8 час.

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