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ФедералПресс

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США оказались перед дилеммой из-за российского дизеля: в Китае объяснили причины

США оказались перед дилеммой из-за российского дизеля: в Китае объяснили причины

ПЕКИН, 11 октября, ФедералПресс. Россия предложила увеличить поставки дизельного топлива в США на фоне подготовки к зимнему сезону, что может повлиять на цены и дискуссию об антироссийских санкциях.

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