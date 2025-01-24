Первый пошел: американский суд приостановил действие указа Трампа о гражданстве для детей мигрантов

ABC News сообщает, что федеральный судья Джон Кофенур в Сиэттле, штат Вашингтон, приостановил действие указа президента США Дональда Трампа, призванного ограничить право на гражданство страны по праву рождения.
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