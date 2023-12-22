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В казанской школе прошло правовое просвещение несовершеннолетних

В казанской школе прошло правовое просвещение несовершеннолетних

21 декабря сотрудник правового отдела МВД по Республике Татарстан совместно с коллегой из отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Казани и РГУ «Безопасность дорожного движения» провели правовой ликбез среди учащихся старших классов средней общеобразовательной школы №12" Вахитовского района города Казани.

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