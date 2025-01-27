Хинштейн устроил разнос чиновнику за оглашение суммы ущерба Курской области из-за ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн наказал врио министра восстановления и развития Алексею Карнаушко за то, что он огласил сумму ущерба региону из-за агрессии ВСУ, пишут «Курские новости».
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