Выгнавший украинских беженок ресторатор рассказал подробности конфликта

Поведение украинских беженок возмутило владельца ресторана Le Cosy Montparnasse Алекса Баша. Он рассказал «Известиям» в пятницу, 21 октября, подробности конфликта, в результате которого вынужден был выгнать посетительниц из своего заведения.
Поведение украинских беженок возмутило владельца ресторана Le Cosy Montparnasse Алекса Баша. Он рассказал «Известиям» в пятницу, 21 октября, подробности конфликта, в результате которого вынужден был выгнать посетительниц из своего заведения.
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