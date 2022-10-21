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Выгнавший украинских беженок ресторатор рассказал подробности конфликта

Выгнавший украинских беженок ресторатор рассказал подробности конфликта

Поведение украинских беженок возмутило владельца ресторана Le Cosy Montparnasse Алекса Баша. Он рассказал «Известиям» в пятницу, 21 октября, подробности конфликта, в результате которого вынужден был выгнать посетительниц из своего заведения.

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