Собянин: Намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

У Москвы и Аньхой есть огромный потенциал для сотрудничества В рамках официального визита в Китай мэр Москвы Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром административного центра провинции Хэфэя Ло Юньфэном.