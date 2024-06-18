Собянин: Намечены совместные проекты между Москвой и провинцией Аньхой

У Москвы и Аньхой есть огромный потенциал для сотрудничества В рамках официального визита в Китай мэр Москвы Сергей Собянин встретился с губернатором провинции Аньхой Ван Цинсянем и мэром административного центра провинции Хэфэя Ло Юньфэном.
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