Collision Next Week: Spent SpaceX Rocket Set To Slam Into Moon A spent SpaceX Falcon 9 upper stage is forecast to slam into the moon near Einstein Crater early Wednesday morning, potentially producing the first impact plume observed from Earth against the lunar surface's sunlit side.
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