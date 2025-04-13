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Царьград

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Белоусов меняет тактику: Россия сделала беспрецедентный ход. ВСУ отступают

Белоусов меняет тактику: Россия сделала беспрецедентный ход. ВСУ отступают

WSJ: Армия России использует на Украине новую тактику, заставляющую ВСУ отступатьГазета The Wall Street Journal узнала от своих источников, что русские военные стали использовать тактику Красной армии.

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