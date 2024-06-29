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Царьград

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Ученые раскрыли истинную причину исчезновения мамонтов

Ученые раскрыли истинную причину исчезновения мамонтов

Животные вымери не из-за генетических причин.Новое исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что последние мамонты на Земле, обитавшие на острове Врангеля, не вымерли из-за генетических проблем, вызванных инбридингом.

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