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Британские читатели The Telegraph предостерегли Лондон от угроз в адрес России

Британские читатели The Telegraph предостерегли Лондон от угроз в адрес России

Политик предложил европейским странам объединиться и ввести ограничения против российской экономики. Комментаторы раскритиковали инициативу «У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта»; «Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху», — написали британские читатели.

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