Азербайджанская группировка орудует в Санкт-Петербурге, власти бездействуют

А

Александр

Дружины. У нас что - гражданская война? Или напряженность умышленно провоцируют? Или полнейшая бездарность власть придержащих, зрящих не дальне своего кармана? Уже годами стоит стон по всей Руси великой. И хоть бы хрен. И в США знаем что творится, и в Израиле, и про Карабах ведаем. Но про наши язвы и свищи - молчок. И тишина… силовики в позе ку-уу. Естественно, на уровне граждан терпение лопнуло. Дружины, неуловимые. Ладно, на границе. А то во всех околотках. Кому положено по должности дергаются. А вот кто приказывает что-то затаился. Наверное, альтернативный вариант обдумывает. А что? Почему бы альтернативно не выгнать или загнать под плинтус всех русских? И бабы с воза.