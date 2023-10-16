Юрий Кот Тг-канал Многонационал сообщает, что в Санкт-Петербурге банда азербайджанцев держит в страхе сразу несколько районов города: они избивают людей (русских, естественно), устраивают погромы в заведениях общественного питания, торговых центрах, совершают постановочные ДТП и ряд других преступлений.
Азербайджанская группировка орудует в Санкт-Петербурге, власти бездействуют
Комментарии
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НЛ
Нина Лаврова
Есть пример КНР - ротация кадров является хорошим стимулом! Разного рода участковые, пустившие корни на своей территории, а также рода любители поживы! Милости просим к участию в СВО! Еа ваше место попробуем найти честных...
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1 час.
b
bak1037
Пора создавать народные дружины для самообороны
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54 мин.
А
Александр
Дружины. У нас что - гражданская война? Или напряженность умышленно провоцируют? Или полнейшая бездарность власть придержащих, зрящих не дальне своего кармана? Уже годами стоит стон по всей Руси великой. И хоть бы хрен. И в США знаем что творится, и в Израиле, и про Карабах ведаем. Но про наши язвы и свищи - молчок. И тишина… силовики в позе ку-уу. Естественно, на уровне граждан терпение лопнуло. Дружины, неуловимые. Ладно, на границе. А то во всех околотках. Кому положено по должности дергаются. А вот кто приказывает что-то затаился. Наверное, альтернативный вариант обдумывает. А что? Почему бы альтернативно не выгнать или загнать под плинтус всех русских? И бабы с воза.
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47 мин.
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