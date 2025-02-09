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Миронов: заморозка цен на товары защитит граждан от последствий роста инфляции

Миронов: заморозка цен на товары защитит граждан от последствий роста инфляции

Заморозка цен на социально значимые товары может защитить граждан от влияния растущей инфляции. Однако для более эффективного снижения темпов инфляции нужно рассмотреть замораживание тарифов естественных монополий.

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