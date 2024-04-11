Юрист Русяев раскрыл, как будет начисляться зарплата в майские праздники

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Майские праздники начинаются уже через две недели: длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда ожидают россиян с 28 по 1 мая, а в честь Дня Победы праздничные дни продлятся с 9 по 12 мая.