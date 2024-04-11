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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Юрист Русяев раскрыл, как будет начисляться зарплата в майские праздники

Юрист Русяев раскрыл, как будет начисляться зарплата в майские праздники

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Майские праздники начинаются уже через две недели: длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда ожидают россиян с 28 по 1 мая, а в честь Дня Победы праздничные дни продлятся с 9 по 12 мая.

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