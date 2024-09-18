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Четко по центру: в 2024-м в Москве откроется рекордное количество ТЦ

Четко по центру: в 2024-м в Москве откроется рекордное количество ТЦ

2024-й может стать рекордным за 10 лет по открытию новых ТЦ в Москве. С начала года в столице уже запустили шесть торговых центров, в планах до конца года — еще 11, рассказали «Известиям» брокеры торговой недвижимости.

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