«Слуга народа»: Мы знаем, что не получим приглашения в НАТО

Глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, член фракции «Слуга народа» Александр Мережко заявил, что Украина вряд ли получит приглашение стать членом НАТО на саммите альянса.
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