Криптовалютный кошелек с 1 BTC сгорел в атмосфере Земли

Криптовалютный кошелек содержащий 1 BTC и физический токен Dogecoin, отправленные в космос лунным посадочным модулем компании Astrobotic, не смог достичь своей цели и вместе с лендером Peregrine сгорел в атмосфере Земли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии