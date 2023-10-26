Замеры общественного мнения показывают: россияне полностью поддерживают решение властей привлекать к службе в армии мигрантов из Закавказья и Средней Азии, получивших российские паспорта.
Нужно ли мобилизовать мигрантов на СВО?
Комментарии
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Юлия Кулешова
а это вообще идеальный вариант
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3 д.
Nikolay Zakharov
Да,вместо автоматов,лопаты,самое то, а особо преданных делу России переводить в действующие войска,но единично,без нац.формирований.
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3 д.
Grandad
Непонятно: "Если Киргизия или Узбекистан попросят военной помощи...". Но мы не просим помощи от Киргизии и Узбекистана! А если попросим - чем они могут нам помочь? Если своими войсками, то это не даст им потом гражданства РФ. Мы же хотим, чтобы новые граждане не отлынивали от своих гражданских обязанностей по защите своего нового государства. При получении гражданства надо, чтобы взрослые принимали Присягу, как это делают в США. Неплохо еще и привлечь мусульманских лидеров в этой процедуре.
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3 д.
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