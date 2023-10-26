Нужно ли мобилизовать мигрантов на СВО?

Grandad

Непонятно: "Если Киргизия или Узбекистан попросят военной помощи...". Но мы не просим помощи от Киргизии и Узбекистана! А если попросим - чем они могут нам помочь? Если своими войсками, то это не даст им потом гражданства РФ. Мы же хотим, чтобы новые граждане не отлынивали от своих гражданских обязанностей по защите своего нового государства. При получении гражданства надо, чтобы взрослые принимали Присягу, как это делают в США. Неплохо еще и привлечь мусульманских лидеров в этой процедуре.