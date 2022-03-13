Бийол после 2:1 с «Локо»: «ЦСКА может выиграть все матчи до конца сезона»

Яка Бийол прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1). Защитник ЦСКА высказался после матча 21-го тура РПЛ.

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