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Мостовой рассказал, что ему мешают стать тренером

Мостовой рассказал, что ему мешают стать тренером

Александр Мостовой заявил, что его «близко не подпускают» к получению тренерской лицензии. Бывший футболист сборной России и «Сельты», ветеран отечественного спорта Александр Мостовой рассказал, почему не занимается тренерской деятельностью.

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