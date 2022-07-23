Мостовой рассказал, что ему мешают стать тренером

Александр Мостовой заявил, что его «близко не подпускают» к получению тренерской лицензии. Бывший футболист сборной России и «Сельты», ветеран отечественного спорта Александр Мостовой рассказал, почему не занимается тренерской деятельностью.
Александр Мостовой заявил, что его «близко не подпускают» к получению тренерской лицензии. Бывший футболист сборной России и «Сельты», ветеран отечественного спорта Александр Мостовой рассказал, почему не занимается тренерской деятельностью.
Свежие комментарии