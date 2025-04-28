FT: Киев и ЕС опасаются, что Трамп вот-вот выйдет из переговоров по Украине

Европейские и украинские чиновники опасаются выхода США из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, сообщила газета Financial Times 28 апреля со ссылкой на информированные источники.
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