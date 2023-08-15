Мы тут хотим вас всех немножко убить, а вы почему-то сопротивляетесь. Не сметь!

Уя

Уфимцев я

Алле, исследователи необычайного и удивительного, где вы? Вам такая классная идея подброшена, требуется только "мозги приложить"... Как там у автора: - "Этот феномен англосаксонской логики, в котором готтентотская мораль помножена на первобытный какой-то солипсизм, всё ещё требует своего неутомимого исследователя". Как татары говорят, - "Алга!"...