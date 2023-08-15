Американцы, устами WSJ: "Как смеют эти русские мешать испытаниям наших разящих БПЛА на Украине?!" Глава британского МИД, в пересказе FT : "Как смеет этот Путин вести себя нечестно в попытках смягчить наши убийственные санкции?!" Каждая претензия — по-своему эталонна.
Мы тут хотим вас всех немножко убить, а вы почему-то сопротивляетесь. Не сметь!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уя
Уфимцев я
Алле, исследователи необычайного и удивительного, где вы? Вам такая классная идея подброшена, требуется только "мозги приложить"... Как там у автора: - "Этот феномен англосаксонской логики, в котором готтентотская мораль помножена на первобытный какой-то солипсизм, всё ещё требует своего неутомимого исследователя". Как татары говорят, - "Алга!"...
Ответить
5 час.
ЭЩ
Эдуард Щетинин
ЕГЭшник писал чтоли? Это что сочинение такое?
Ответить
4 час.
Константин Линьков
Спасибо Сталину за созданную атомную бомбу, а то бы эта шваль англосакская смердящая уже давно нас стёрла с лица земли!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии