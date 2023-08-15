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    Этим не хвастаются ,-этого стыдится надо.Имитаторы,прости господи.Наши жестко "приг...
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Мы тут хотим вас всех немножко убить, а вы почему-то сопротивляетесь. Не сметь!

Мы тут хотим вас всех немножко убить, а вы почему-то сопротивляетесь. Не сметь!

Американцы, устами WSJ: "Как смеют эти русские мешать испытаниям наших разящих БПЛА на Украине?!" Глава британского МИД, в пересказе FT : "Как смеет этот Путин вести себя нечестно в попытках смягчить наши убийственные санкции?!" Каждая претензия — по-своему эталонна.

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Комментарии
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Уя
Уфимцев я
Алле, исследователи необычайного и удивительного, где вы? Вам такая классная идея подброшена, требуется только &quot;мозги приложить&quot;... Как там у автора: - &quot;Этот феномен англосаксонской логики, в котором готтентотская мораль помножена на первобытный какой-то солипсизм, всё ещё требует своего неутомимого исследователя&quot;. Как татары говорят, - &quot;Алга!&quot;...
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Спасибо Сталину за созданную атомную бомбу, а то бы эта шваль англосакская смердящая уже давно нас стёрла с лица земли!
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