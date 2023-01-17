Журналист Морган надеется, что тренер "МЮ" тен Хаг будет извиняться перед Роналду на коленях

Британский журналист Пирс Морган выразил надежду, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг будет стоять на коленях перед ним и португальским форвардом Криштиану Роналду после матча против "Арсенала" в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ).