Александр Лазарев: В Украине воюют не спецслужбы, а две бухгалтерии за право крышевать кол-центры

Публичная война между СБУ и ГУР — это не борьба с врагами, а передел криминальных рынков? Похищение Каплунова стало началом открытых разборок между украинскими спецслужбами? 11 тысяч обвинений в госизмене в Украине — это репрессии против гражданских за слова и лайки? И правда ли, что после выборов в США Киев столкнётся с жёсткой реакцией администрации Читать далее: https://govorit.