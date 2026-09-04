Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Александр Лазарев: В Украине воюют не спецслужбы, а две бухгалтерии за право крышевать кол-центры

Александр Лазарев: В Украине воюют не спецслужбы, а две бухгалтерии за право крышевать кол-центры

Публичная война между СБУ и ГУР — это не борьба с врагами, а передел криминальных рынков? Похищение Каплунова стало началом открытых разборок между украинскими спецслужбами? 11 тысяч обвинений в госизмене в Украине — это репрессии против гражданских за слова и лайки? И правда ли, что после выборов в США Киев столкнётся с жёсткой реакцией администрации Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым