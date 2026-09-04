Александр Лазарев: В Украине воюют не спецслужбы, а две бухгалтерии за право крышевать кол-центры

Публичная война между СБУ и ГУР — это не борьба с врагами, а передел криминальных рынков? Похищение Каплунова стало началом открытых разборок между украинскими спецслужбами? 11 тысяч обвинений в госизмене в Украине — это репрессии против гражданских за слова и лайки? И правда ли, что после выборов в США Киев столкнётся с жёсткой реакцией администрации Читать далее: https://govorit.
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