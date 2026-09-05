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МОСИНФОРМ

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Молодежь Москвы и студентов-спасателей приглашают на соревнования по оказанию первой помощи

Молодежь Москвы и студентов-спасателей приглашают на соревнования по оказанию первой помощи

Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС) начало регистрировать участников соревнований по первой помощи и психологической поддержке.

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