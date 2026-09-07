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Царьград

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Житель Башкирии получил 16 лет за убийство жены и тёщи

Житель Башкирии получил 16 лет за убийство жены и тёщи

68-летний житель Башкирии осуждён на 16 лет строгого режима за убийство жены и тёщи путём поджога. Преступление произошло 16 мая 2025 года в селе Дуслык.

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