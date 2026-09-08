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Ивановские новости

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В Иваново «Текстильщик» и «Арсенал» сыграли вничью в первом тайме

В Иваново «Текстильщик» и «Арсенал» сыграли вничью в первом тайме

Первые полчаса игры прошли с преимуществом «Текстильщика», однако до явных голевых моментов дело не дошло.

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