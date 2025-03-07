Пушков заявил о мести Макрона Трампу за холодный приём в Вашингтоне

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о планах президента Франции Эммануэля Макрона отомстить своему американскому коллеге Дональду Трампу за холодный приём в Вашингтоне.
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