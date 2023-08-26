Как медведи ходят в туалет во время спячки?

Djamila A

Извините, можете пояснить? Вы пишете , что «Из-за снижения температуры тела у них повышается концентрация углекислоты в крови, что ведет к замедлению дыхания и частоты сердцебиений», а потом «Все это время организм медведя питается за счет жировых запасов, поддерживая постоянную высокую температуру тела». Так температура тела понижается на 2-7 градусов или поддерживается постоянная высокая температура тела?