Утренний заряд смеха: мемы 13 сентября

Совы которые непонятно как спят, как проходят карпораты, когда ты самый старенький в коллективе, фото в групповом лифте и другие интернет мемы в нашей подборке юмора и мемов на воскресение 13 сентябряКак думаете, мемы про корпоративы — это уже классика или их пора запретить?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .