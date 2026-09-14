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«Болгар радиосы» Фест: Салават абый чыгышы белән башланган концерт начар була алмый

«Болгар радиосы» Фест: Салават абый чыгышы белән башланган концерт начар була алмый

«Хәерле кич, Казан! Хәерле кич, «Татнефть Арена», – дип, иң беренче булып сәхнәгә «Болгар радиосы»ның башкарма директоры Илфар Кәримов чыкты.

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