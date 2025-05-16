Кравцов раскритиковал Карелию за разгильдяйство с капремонтом школ: что ответили региональные власти

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 мая, ФедералПресс. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов накануне раскритиковал Карелию и ряд других регионов, которые до 20 марта не заключили контракты по капитальному ремонту школ.
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