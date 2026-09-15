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Бизнесмен добежал из Петербурга в Москву ради ветерана

Бизнесмен добежал из Петербурга в Москву ради ветерана

Предприниматель и марафонец-любитель Юрий Чувильский завершил десятидневный забег из Санкт-Петербурга в Москву протяженностью 710 км, сообщает канал «Новости Москвы».

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