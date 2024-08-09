Эксперт рассказал, как снизить число нитратов в овощах

Если контролировать их содержание, можно сделать продукты безопаснее Многие люди считают нитраты угрозой для здоровья, но это химическое соединение, которое присутствует в окружающей среде и продуктах питания.
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