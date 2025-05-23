CNN: Трамп ведет себя с мировыми лидерами подобно рестлеру в клетке

Американский президент Дональд Трамп отчитывает глав государств во время встреч в Овальном кабинете.Президент США Дональд Трамп взял в привычку отчитывать глав государств, которые наносят визит в Белый дом.
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