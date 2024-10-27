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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ТВ «Реала» про 0:4 с «Барсой»: «Результат справедлив, но чрезмерен. Разница в точности, Мбаппе и Винисиусу не хватало концентрации не попадать в офсайд. «Реал» еще будет в борьбе»

Вчера «сливочные» дома уступили каталонцам (0:4) в рамках 11-го тура Ла Лиги. «Это наказание для «Реала».

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