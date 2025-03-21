Еще 30 поездов «Иволга 4.0» поставят ЦППК до конца года

В Подмосковье при участии Департамента транспорта столицы продолжают обновлять поезда. До конца 2025 года Центральной пригородной пассажирской компании передадут более 30 составов «Иволга» четвертого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии