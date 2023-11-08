В период с 08.11.2023 по 08.12.2023 в учреждении образования проходит месячник пожарной безопасности.

В ходе месячника пожарной безопасности организовано проведение профилактической работы с законными представителями воспитанников, проживающих в домовладениях с печным отоплением с вручением памяток ´Правила безопасности при эксплуатации печного отопления´.
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