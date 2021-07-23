Москва, Киев и ЕСПЧ

Итак, это произошло, добрый день, дорогие друзья. Впервые в истории Россия подала межгосударственную жалобу на одну из своих соседок в Европейский суд по правам человека.
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