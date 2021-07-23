Закон и Порядок

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Москва, Киев и ЕСПЧ

Москва, Киев и ЕСПЧ

Итак, это произошло, добрый день, дорогие друзья. Впервые в истории Россия подала межгосударственную жалобу на одну из своих соседок в Европейский суд по правам человека.

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Валерий Кийко
Со стороны проживающих на территории Украины граждан различных национальностей не подаются жалобы в ЕСПЧ на майданутую киевскую власть, полагаю, по причине физической расправы над ними!
Александр Зиборов
Давно нужно было это сделать!!! Почему говорится о 48 жертвах в Одессе - там сожгли гораздо больше, а количество преуменьшили, чтобы не попадать под западные санкции... + Давно следовало бы завалить все европейские суды исками граждан Украины и России к киевским властям - можно было бы помочь им с исками...
Александр Зиборов
Почему Россия не вводить ответные санкции против укроамериканцев? Лишь говорят для видимости. Похоже, этому мешает огромная "пятая колонна" предателей.
Борис Осипов
Лучше поздно, чем никогда...
Alexander Kneper
Да уж, ребята, сподобились . Прошло каких то 30 лет ущемления и гнобления России, русских и русскоязычных, как прозападно-компрадорское руководство РФ решилось подать слезную жалобу и кому, тем кто все эти годы гнобил Россию. Подумать только, "клятые коммуняки" за 30 лет после Великой Революции из разгромленной униженной страны создали СУПЕРДЕРЖАВУ с победными войсками от Берлина и Вены до Пхеньяна и Порт-Артура. А эти всё "многоходовочками" тешатся да слезные малявы пишут!
Серж Прологов
Идиота кусок! Во сколько ДЕСЯТКОВ МИЛЛИОНОВ обошлось это "создание"? Я уж не веду речь за то, что если бы ни сссрань никакой Второй мировой войны просто не было бы.
Alexander Kneper
ты, блядь нацистская, сколько миллиардов человек уничтожил твой нацизм-капитализм-колониализм. СССР спас весь МИР от таких нацистских блядей как ты!
Владимир Eвтушенко
Прокладкин, Идиота кусок! падаль геббельсовская, 27 миллионов в СССР убил твой кумир Гитлер. Падаль пиндосская, был бы СССР, не было бы ВАВ была бы обязательно, только России , как единой страны не было бы к 1941 году. Падали, типа тебя, к октябрю 17 года уже разорвали её на куски. А соединиться бы ей не дал Запад. И Гитлер, придя к власти, захватил бы осколки России за 2-3 месяца.Говно, ты полный ноль в политике.
Владимир Eвтушенко
Серж Прологов Мракзь нацистская, падаль гитлеровская, ты, подонок, сознательно забываешь, что против СССР был весь Еврорейх, а твои поганые США помогали Гитлеру до 24.04.45 года. Кроме того, в ПМВ не сжигали сёла вместе с людьми, и на совести Гитлера, твоего кумира, 18 миллионов гражданского населения. Мразь геббельсовская, Япония капитулировала только 03.09.45, а не в августе.

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