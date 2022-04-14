С.Н. Лазарев Как удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо пойдут дела? ***************************************************** — Вспомните те ситуации, когда Вы были в самом низу, когда все Ваши планы рухнули и все Ваши усилия потерпели крах.
С.Н. Лазарев Как удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо пойдут дела? ***************************************************** — Вспомните те ситуации, когда Вы были в самом низу, когда все Ваши планы рухнули и все Ваши усилия потерпели крах.
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