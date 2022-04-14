Тайная доктрина

1 960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Поддерживаю. Информационная атака на Россию началась ещё при Иване Грозном и их фильмы -- это тоже информационное нап...Ученые выяснили, ...
  • Alex Zim
    При том, что сейчас происходит с моей страной, видеть не могу эти иностранные рожи, от них, от их фильмов  веет ненав...Ученые выяснили, ...
  • Павел К
    Да, после грибов-то любой религией можно проникнуться.Рождение всех рел...

Как удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо пойдут дела?

Как удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо пойдут дела?

С.Н. Лазарев Как удержаться от высокомерия и гордыни, если хорошо пойдут дела? ***************************************************** — Вспомните те ситуации, когда Вы были в самом низу, когда все Ваши планы рухнули и все Ваши усилия потерпели крах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх