Почему стаж большой, а пенсию маленькая? Объясняем, как работает система

ЕП

Елена Петрова

Это ужасно не справедливо!!! У меня много знакомых дам, которых вообще нет трудового стажа, но наше справедливое государство до платит им пенсии немного меньше, чем у меня (стаж 36 лет, приехала по распределению после ВУЗа, туда, где нужны были специалисты). А они хвастаются передо мной тем, что не работали ни одного дня в своей жизни! Вот такая справедливость!!!Ведь деньги, которые им платят отбирают у тех, кто их заработал и работал на благо страны.