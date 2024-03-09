Уже сегодня. Приморцев предупредили об опасности на льду

Днем 10 и 11 марта в связи с усилением южного ветра в Амурском заливе (во Владивостокском городском округе, в Надеждинском муниципальном районе, Хасанском муниципальном округе) ожидается частичный взлом припайного льда с последующим выносом в открытую часть залива Петра Великого, сообщает PRIMPRESS.
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