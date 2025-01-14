Елена Малышева: Змеиное вино может вызвать тяжёлые кровотечения

Жителей России предупреждают об опасных последствиях от употребления популярного азиатского напитка.В наступивший год Змеи жители России всё чаще стали пробовать популярный азиатский напиток, который представляет собой специфическую настойку на ядовитых змеях, рисовом вине или зерновом спирте.