Мужчина узнал об этом случайно фото: PinterestКогда Молли Бродак, поэтесса и преподавательница университета в Атланте, покончила с собой в марте 2020 года, ее муж Блейк Батлер был опустошен: «Я знал, что она в депрессии, но как она могла сдаться?».