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«Моя жена вела двойную жизнь и изменяла мне — я узнал об этом только после ее смерти»

«Моя жена вела двойную жизнь и изменяла мне — я узнал об этом только после ее смерти»

Мужчина узнал об этом случайно фото: PinterestКогда Молли Бродак, поэтесса и преподавательница университета в Атланте, покончила с собой в марте 2020 года, ее муж Блейк Батлер был опустошен: «Я знал, что она в депрессии, но как она могла сдаться?».

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